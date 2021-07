VIDEO – L’Inter presenta ufficialmente la nuova maglia away: nuova pelle!

L’Inter da oggi ha anche la nuova maglia da trasferta per la stagione 2021/22. Il nuovo kit away è stato annunciato con un breve video, che conferma le anticipazioni delle ultime settimane

AWAY JERSEY – Dopo aver presentato la nuova maglia Home, completata successivamente dal nuovo main sponsor Socios (vedi video), oggi è giorno di presentazione per la maglia da trasferta. “La nuova pelle di un’icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il nostro nuovo logo!” è la frase utilizzata dall’Inter per ufficializzare il nuovo kit firmato Nike da utilizzare fuori casa. Maglia bianca con biscione nerazzurro avvolgente, loghi in nero e ovviamente scudetto tricolore cucito sul petto. Di seguito il video pubblicato dall’Inter sui propri canali social.

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]