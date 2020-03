VIDEO – L’Inter si prende il derby di Coppa UEFA: Atalanta fatta fuori

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 marzo 1991. In un curioso derby tutto nerazzurro di Coppa UEFA l’Inter aveva la meglio sull’Atalanta e andava in semifinale del torneo, poi vinto contro un’altra italiana (la Roma).

IL DERBY NERAZZURRO – Ventinove anni fa l’Inter batteva 2-0 l’Atalanta nel ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA 1990-1991. È derby al Meazza, ma non contro il Milan. Si riparte dallo 0-0 conseguito nella partita di andata all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, con i padroni di casa obbligati a vincere. La squadra di Giovanni Trapattoni, in maglia bianca pur essendo in casa, per un’ora non riesce a sfondare: al 61′, su punizione dalla destra, Lothar Matthaus pesca solissimo in area Aldo Serena, che batte il futuro interista Fabrizio Ferron e sblocca la situazione. Passano appena tre minuti e Nicola Berti si procura una punizione poco fuori dall’area di rigore, sulla battuta di seconda Matthaus calcia in maniera terrificante e firma il gol del 2-0. L’Inter si qualifica alle semifinali di Coppa UEFA, dove affronterà lo Sporting Clube de Portugal penultimo avversario nella corsa al torneo. Di seguito il video di Inter-Atalanta dall’account YouTube “Teleatalanta”.