VIDEO – Inter-Porto si avvicina. Il Club nerazzurro: «Una cosa in comune»

L’Inter ha pubblicato un nuovo video dedicato all’andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà la squadra nerazzurra in campo contro il Porto domani sera.

INTER-PORTO – A seguire le parole presenti nel video e il filmato stesso, condiviso dall’Inter su YouTube sull’andata degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra nerazzurra e il Porto, in programma domani sera a San Siro. “Creature mitologiche, leggendarie hanno attraversato queste strade per secoli. Hanno camminato accanto alla loro gente e sono arrivate fino a qui. Una è abile, forte, ipnotica. L’altra è precisa, agguerrita, audace. Una cosa hanno in comune: sono pronte allo scontro“.

Fonte: YouTube Inter