VIDEO − Inter-Porto, ottavi Champions League: il club ricorda i gol più belli

La Champions League si avvicina e manca sempre meno per assistere al match europeo che l’Inter affronterà contro il Porto. Con l’occasione allora il club nerazzurro, proprio tramite il profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare ai suoi tifosi la top 5 dei gol segnati agli ottavi. Ricordi questi indelebili per i sostenitori interisti.

VIDEO − L’Inter ha voluto dare la carica giusta ai propri tifosi in vista del big match contro il Porto . Manca, infatti, sempre meno per la gara di andata degli ottavi di Champions League e i nerazzurri devono mantenere alta la concentrazione per non commettere nessun passo falso a San Siro sotto gli occhi dei propri sostenitori (vedi articolo). Il club nerazzurro ha voluto così ricordare la top 5 dei gol segnati dalla squadra agli ottavi: “Le notti di Champions League stanno per tornare 🌟 . Qui la top 5 dei gol agli Ottavi per arrivare pronti ad Inter-Porto 🔜“Le notti di Champions League stanno per tornare

Le notti di Champions League stanno per tornare 🌟

Qui la top 5 dei gol agli Ottavi per arrivare pronti ad #InterPorto 🔜#ForzaInter — Inter (@Inter) February 20, 2023

