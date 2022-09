VIDEO – Inter-Pomigliano Femminile 6-1: gol e highlights della partita

Inter-Pomigliano Femminile si chiude con una grande vittoria dell’Inter Women, che guadagna altri tre punti nella classifica di Serie A Femminile. L’ottima prestazione e i numerosi gol delle ragazze di Guarino hanno permesso di chiudere la partita sul risultato finale di 6-1 (vedi tabellino). Tutto documentato nel video con gli highlights e i gol della partita.

VITTORIA TENNISTICA – Inter-Pomigliano Femminile si è conclusa con un risultato decisamente positivo per l’Inter Women. Le ragazze di Rita Guarino, sin dai primi minuti del match, dimostrano di voler dettare il gioco. Ed effettivamente riescono a mantenere il totale possesso della partita per gran parte dei 90′. Le nerazzurre conducono una buonissima prestazione, con azioni di qualità che coinvolgono l’intera squadra ma anche con ottime iniziative personali. Al Pomigliano Femminile viene concesso poco spazio, tanto da riuscire ad andare a segno una sola volta con Verena Amorim Dias. L’Inter Women, invece, sembra non terminare mai i colpi. Prima la strepitosa tripletta di un’arrestabile Elisa Polli, poi un’azione tutta targata Ghoutia Karchouni, il cui destro dalla distanza risulta micidiale. Infine, la doppietta di Ajara Nchout che spegne definitivamente la squadra di Nicola Romaniello. Inter-Pomigliano Femminile termina così 6-1, che si traducono in tre punti in più per la squadra di Guarino in Serie A Femminile. Una gara che, di certo, ha entusiasmato i tanti presenti allo Stadio “Franco Ossola” di Varese. Tra il pubblico anche un tifoso delle nerazzurre d’eccezione, l’Amministratore Delegato Sport dell’Inter, Giuseppe Marotta (vedi dichiarazioni). Di seguito il video con gli highlights e i gol di Inter-Pomigliano Femminile in Serie A.

