VIDEO â€“ Inter-Perugia 5-0: le migliori partite di inizio anno

Ripercorriamo le migliori partite disputate dall’Inter all’inizio di un nuovo anno. Ne abbiamo selezionate cinque: una di queste è Inter-Perugia 5-0 del 6 gennaio 2000. Esordio assoluto per i nuovi acquisti Ivan Cordoba e Clarence Seedorf: l’olandese trova anche la prima rete in nerazzurro.

SENZA STORIA – Scongiurato il pericolo Millennium Bug, l’Inter inizia il 2000 nel migliore dei modi. Contro il Perugia di Carlo Mazzone, Marcello Lippi lancia subito in campo i due nuovi acquisti del mercato invernale. In difesa Ivan Cordoba, una sorta di Speedy Gonzales in salsa colombiana, nella prima di 455 partite in nerazzurro; a centrocampo Clarence Seedorf, arrivato dal Real Madrid per poco meno di 50 miliardi. Una partita senza storia, che viene aperta al 18′ da Grigoris Georgatos: il terzino greco scocca un meraviglioso sinistro da 30 metri, che non lascia scampo al portiere umbro. Meritata gioia per il mancino ellenico: prima delle vacanze aveva manifestato grande nostalgia per la terra natale, motivo per cui sugli spalti appare una dichiarazione d’amore nella sua lingua madre. Il raddoppio arriva a pochi secondi dall’intervallo: proprio il nuovo arrivato Seedorf entra in area da sinistra, mette a sedere Roberto Ripa con una finta e supera Andrea Mazzantini da distanza ravvicinata. Un capolavoro che fa stropicciare gli occhi ai tifosi dell’Inter.

Il meglio deve ancora venire

Nella ripresa, i nerazzurri dilagano. Al 57′ Georgatos serve un cross morbido dal vertice sinistro, e Christian Vieri firma il manuale del terzo tempo perfetto: colpo di testa che vale il 3-0. A metà del secondo tempo, c’è gloria anche per Vladimir Jugovic, che dai 20 metri infila Mazzantini sul primo palo con un destro di potenza. Infine, il risultato viene chiuso sul 5-0 finale da una sfortunata autorete di Hilario, che prova ad anticipare Ivan Zamorano. Nel video YouTube di “cirutech” tutti gli highlights della partita:

