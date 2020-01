VIDEO – Inter-Parma 5-0: le migliori partite di inizio anno

Ripercorriamo le migliori partite disputate dall’Inter all’inizio di un nuovo anno. Ne abbiamo selezionate cinque: una di queste è Inter-Parma 5-0 del 7 gennaio 2012. Milito trascina i nerazzurri di Ranieri: doppietta e assist per il Principe. Alla fine, gloria anche per il 20enne Davide Faraoni.

RISCOSSA – All’inizio del 2012, l’Inter di Claudio Ranieri sta cercando di assestare la stagione sui binari giusti, dopo il pessimo avvio con Gian Piero Gasperini. Il nuovo anno si apre il 7 gennaio, e vede il Parma ospite a San Siro. I nerazzurri chiudono il match già nel primo tempo, che si conclude 3-0 con facilità disarmante. Al 13′ apre le danze Diego Milito, che di rapina devia in rete un cross basso di Ricky Alvarez. Cinque minuti dopo raddoppia Thiago Motta con un chirurgico sinistro dal limite, e al 41′ il Principe trova già la doppietta personale. Il gol del 3-0 è la più semplice delle girate di testa, su cross perfetto di Maicon. Nella ripresa è protagonista ancora Milito: al 56′ semina il panico in transizione, e serve Giampaolo Pazzini sulla corsa; all’ex Sampdoria basta un tocco sotto per saltare Antonio Mirante e segnare il 4-0. Infine, gloria anche per Davide Faraoni. Classe 1991, subentra al man of the match Milito ad un quarto d’ora dalla fine: tre minuti dopo fissa il 5-0 finale, con uno straordinario tiro al volo da fuori area. La goleada dei nerazzurri sarà fatale al tecnico emiliano Franco Colomba: nei giorni successivi verrà sostituito da Roberto Donadoni. Nel video YouTube dell’account “inter070” tutti gli highligts di quella partita: