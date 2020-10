VIDEO – Inter-Parma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Gol Perisic Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Inter-Parma, anticipo della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PARI E RECRIMINAZIONI – Inter-Parma 2-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Ancora uno stop per l’Inter, che non può certo consolarsi per il pari ottenuto nel recupero. Nel primo tempo succede poco e nulla, ma bastano venti secondi della ripresa al Parma per portarsi in vantaggio. È il solito Gervinho, che quando vede i nerazzurri diventa un cecchino infallibile, a colpire al volo su lancio di Hernani e lasciare immobile Samir Handanovic. L’ivoriano fa pure doppietta al 62′, stavolta su assist di Roberto Inglese con un piazzato rasoterra. I nerazzurri non ci stanno, due minuti dopo il subentrato Marcelo Brozovic si libera bene al limite e col sinistro accorcia le distanze. Ci sarebbe pure un netto rigore, ma l’arbitro Marco Piccinini inspiegabilmente ignora un affossamento di Botond Balogh ai danni di Ivan Perisic. Quando sembra finita, dopo un lunghissimo assedio, l’Inter evita quantomeno la sconfitta: è proprio Perisic, di testa, a pareggiare al 92′ su punizione di Aleksandar Kolarov. Arturo Vidal avrebbe la palla per vincerla sull’ultima azione, ma di testa in tuffo manda a lato. A fine partita pesanti contestazioni per l’arbitraggio da parte di Giuseppe Marotta, del tutto giustificate (vedi articolo). Di seguito il video con la sintesi di Inter-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.