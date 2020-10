VIDEO – L’Inter va 4-0 col Palermo in un tempo, poi rischia: risolve Milito

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 ottobre 2009, con un 5-3 al Palermo. I nerazzurri chiudono il primo tempo sul 4-0, poi rischiano la rimonta totale ma ci pensa il subentrato Milito a evitare i pericoli.



DR JEKYLL & MR HYDE – L’Inter che sconfigge il Palermo la sera del 29 ottobre 2009 potrebbe essere stata tratteggiata da Robert Louis Stevenson. Dr Jekyll è quello che si vede nel primo tempo, coi nerazzurri già in vantaggio dopo sette minuti. Mario Balotelli fa quello che vuole nell’area rosanero, e i difensori non possono fare altro che stenderlo. Sul dischetto va Samuel Eto’o, che firma l’1-‘0. Poi nel giro di dieci minuti, dal 33′ al 43’, i nerazzurri volano sul 4-0. Prima Balotelli trova il raddoppio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Poi al 42′ trova la doppietta, correggendo in rete un tiro di testa di Esteban Cambiasso. Un minuto dopo veste i panni dell’assistman e, dopo aver portato la difesa del Palermo sul fondo, scarica all’indietro per l’accorrente Eto’o, che trova il 4-0. Un assoluto dominio dell’Inter, che ridicoleggia la difesa rosanero.

Inter-Palermo 5-3: ripresa da incubo

La ripresa dovrebbe essere un lento accompagnamento fino al 90′, ma la retroguardia nerazzurra si prende una serata di pausa: entra in scena il signor Hyde. A metà ripresa la partita è sul 4-3: Fabrizio Miccoli prima accorcia sfruttando un errore di Cordoba, e poi trova la doppietta che vale il tris rosanero. In mezzo, il gol da due passi di Abel Hernandez, che taglia perfettamente l’area su un cross dalla destra. I nerazzurri si trovano sull’orlo della crisi isterica, ma riescono a tenere la barra dritta. All’83’ Maicon sfugge sulla destra e piazza un cross rasoterra teso, che incontra Diego Milito tutto solo davanti alla porta. Il Principe infila il 5-3 che chiude definitivamente i conti. Nel video YouTube di “mrpronostico” tutti i gol di Inter-Palermo 5-3.