VIDEO – Inter ottimista su Mkhitaryan: più trattative impostate, non solo a zero

Mkhitaryan è il nome individuato dall’Inter per rinforzare la batteria dei centrocampisti… senza esborso. L’operazione è già avviata e non è nemmeno l’unica in casa nerazzurra. Di seguito l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

MERCATO NERAZZURRO – Dopo il portiere André Onana (vedi video), il prossimo colpo dell’Inter a parametro zero può essere il centrocampista Henrikh Mkhitaryan (vedi focus). L’operazione per il classe ’89 armeno in scadenza di contratto con la Roma è già avviata. E l’Inter spera di calare il tris, aggiungendo al pacchetto anche l’attaccante Paulo Dybala, in uscita a zero dalla Juventus. Per il resto, sul taccuino nerazzurro ci sono anche Gleison Bremer (Torino) e Kristjan Asllani (Empoli). E in questo caso non si tratta di operazioni a costo zero, anzi…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).