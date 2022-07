VIDEO – Inter-Novara 8-1, allenamento congiunto: gol e highlights

L’Inter alle 18:30 è scesa in campo per l’allenamento congiunto con il Novara, terminato con un netto 8-1 in favore della squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo). A segno ancora Romelu Lukaku, prima volta per Raoul Bellanova. Doppietta per il solito Lautaro Martinez

ALLENAMENTO CONGIUNTO – Partitella ad Appiano Gentile tra l’Inter e Novara, squadra neopromossa in Serie C, vinta dai nerazzurri per 8 a 1. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto un allenamento congiunto con il Novara. La sessione, formata da due tempi di quarantacinque minuti, è terminata 8-1 per i nerazzurri, grazie alle reti di Barella, Dzeko, Bellanova, Lautaro Martinez (doppietta), Lukaku e Zanotti alle quali si aggiunge l’autogol di Ciancio. Per il Novara gol di Bortolussi. Di seguito, gol e highlights della partitella Inter-Milanese.

Gli highlights di Inter-Novara dal canale ufficiale YouTube della società.