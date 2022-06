VIDEO – L’Inter non molla Dybala pur prenotando Lukaku: tutto in ordine

La trattativa lampo per riportare a Milano il grande ex Romelu Lukaku (vedi video) non distoglie l’attenzione dell’Inter dagli altri colpi. Resta in piedi l’operazione Paulo Dybala a parametro zero, anche se si aspetta con più calma passi nella stessa direzione. Si va in ordine. Di seguito il video dell’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

