VIDEO – Inter nessuna tensione scudetto: grigliata in famiglia e tanti sorrisi

L’Inter si gode questo finale di stagione, ma soprattutto un relax meritato dopo l’ultimo trofeo conquistato. La squadra, tornata oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile, nel pomeriggio si è concessa una grigliata in famiglia (QUI anche le foto).

NO TENSIONE – L’Inter oggi dopo due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra ha anticipato l’allenamento di mattina, per poi dedicarsi a un meritato relax nel pomeriggio con una grigliata in famiglia, caratterizzato da tanto cibo (rigorosamente argentino), e tanti sorrisi. Ma soprattutto: zero tensione per lo scudetto.

Di seguito il video della grigliata ad Appiano Gentile pubblicato attraverso il canale YouTube ufficiale del club.