VIDEO − Inter, nessun dubbio sul gol del mese di gennaio per Digitalbits

Il miglior gol del mese di gennaio in casa Inter è di un difensore. Lo sponsor nerazzurro Digitalbits, che ogni mese assegna il ‘premio’, non ha avuto dubbi sull’eurogol siglato in Coppa Italia

PREMIO − Il vincitore è Andrea Ranocchia che ha siglato il miglior gol del mese di gennaio per Digitalbits. Lo sponsor nerazzurro non ha avuto dubbi a premiare il difensore. Bellissima la sua acrobazia, decisiva per il pareggio nel momentaneo 2-2 in Inter-Empoli di Coppa Italia.

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Per il mese di gennaio vince… 🥇@23_Frog vs Empoli pic.twitter.com/uiik7Sf0FP — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 14, 2022

Primo gol stagionale per Ranocchia in quel caso. Poi la squadra di Simone Inzaghi vinse la partita ai tempi supplementari grazie alla rete di Stefano Sensi.