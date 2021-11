VIDEO – Inter-Napoli, l’ultimo precedente: vittoria di rigore

In attesa di Inter-Napoli di domani (QUI le ultime sulla sfida), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro. Un rigore segnato da Romelu Lukaku permette ai nerazzurri di conquistare tre punti fondamentali.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 16 dicembre 2021 a San Siro va in scena Inter-Napoli, ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre a Milano. Una partita con non moltissime emozioni, sbloccata soltanto nella ripresa. A spezzare le sorti del match è infatti al minuto 73 Matteo Darmian, che si incunea in area e guadagna un calcio di rigore per un fallo commesso da David Ospina (che porterà anche l’espulsione di Lorenzo Insigne per proteste). Sul dischetto si presenta Romelu Lukaku che con freddezza non sbaglia e – nonostante il forcing finale con tanto di palo colpito da Andrea Petagna – permette alla squadra dell’allora tecnico Antonio Conte di guadagnare tre punti importantissimi.

INTER-NAPOLI 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Napoli giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 18.00.

Fonte: Inter, canale ufficiale YouTube