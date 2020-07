VIDEO – Inter-Napoli, l’ultimo precedente: trionfo al San Paolo

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la vittoria per 0-3 arrivata sabato sera contro il Genoa grazie alle reti di Romelu Lukaku (2) e Alexis Sanchez. Stasera, alle ore 21.45, è in programma infatti il fischio d’inizio di Inter-Napoli. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, al San Paolo, con la vittoria dei nerazzurri per tre reti a uno.

TRIS NERAZZURRO – Dopo la dilagante vittoria in casa contro il Genoa nell’ultima partita giocata nel 2019, il 6 gennaio 2020 i nerazzurri guidati da Antonio Conte inaugurano il decennio con un’altra vittoria, questa volta contro il Napoli al San Paolo. Si mette bene fin da subito la partita per la squadra ospite, con la rete al 14′ di Romelu Lukaku, che raddoppia poi al 30′ portando i nerazzurri sullo 0-2. Prima di fine primo tempo, però, ci pensa Arkadiusz Milik ad andare in rete e accorciare le distanze. A chiudere la sfida – e regalare una vittoria sul campo dei partenopei dopo 22 anni – ci pensa Lautaro Martinez, che al 62′ sigla il gol dell’1-3. In vista di Inter-Napoli, in programma questa sera alle 21.45 a San Siro – sfida valida per la 37sima giornata del campionato italiano -, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

