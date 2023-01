VIDEO – Inter-Napoli, quanti precedenti a inizio anno! Trend chiaro

Inter-Napoli è spesso protagonista all’inizio dell’anno nella storia interisti (come abbiamo visto qui). E gli ultimi precedenti sorridono ai nerazzurri.

CLASSICO DI CAPODANNO – Inter-Napoli inaugurerà il 2023 nerazzurro, mercoledì sera alle 20.45. E non sarà certo la prima volta che i campani si palesano come avversari ad inizio anno. Nella storia nerazzurra è già successo otto volte infatti. Con un bilancio decisamente favorevole agli uomini di Simone Inzaghi. 3 vittorie totali per l’Inter contro le 2 del Napoli: completano il borsino 3 pareggi. E questa statistica diventa ancor più positiva se si considerano i precedenti a San Siro.

MURA AMICHE – Sul prato di casa, l’Inter supera il Napoli due volte quando la gara inaugura un nuovo anno. La prima risale alla primissima volta, il 5 gennaio 1930 (2-1 per l’allora Ambrosiana). La seconda invece è anche l’ultima: 3-1 firmato da Thiago Motta (doppietta) ed Esteban Cambiasso il 6 gennaio 2011. Gli azzurri vincono solo il 5 gennaio 1958 (0-1), mentre nelle altre due occasioni (4 gennaio 1959 e 5 gennaio 1975) arrivano altrettanti pareggi.

ULTIMO PRECEDENTE – L’ultima volta che un anno si è aperto con una sfida tra Inter e Napoli è stato invece il 2020. Il 6 gennaio i nerazzurri si presentano in Campania per continuare la rincorsa al secondo posto. E sbaragliano i padroni di casa imponendosi 3-1. Il protagonista assoluto fu Romelu Lukaku, autore di una doppietta veemente. Completa poi il tris nerazzurro Lautaro Martinez. In attesa di sapere se mercoledì saranno di nuovo loro la coppia titolare dell’attacco, rivediamo gli highlights della sfida di tre anni fa:

Video highlights di Napoli-Inter (1-3) del 6 gennaio 2020, dal canale YouTube del club nerazzurro