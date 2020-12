VIDEO – Inter-Napoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Romelu Lukaku

Inter-Napoli, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ACCORCIATO ANCORA – Inter-Napoli 1-0 nella dodicesima giornata di Serie A. L’Inter riesce a togliersi il peso di conquistare finalmente una vittoria in uno scontro diretto, ottenendo il quinto successo di fila in campionato. Primo tempo brutto, con un infortunio per Dries Mertens in avvio (sospetta distorsione alla caviglia) e un errore che favorisce Lautaro Martinez la cui girata al 17′ è larga. Nella ripresa enorme chance per il Napoli al 69′, con un colpo di tacco di Lorenzo Insigne salvato da Samir Handanovic con un bel riflesso. Subito dopo però rigore per l’Inter: David Ospina prende in pieno con la mano destra il piede destro di Matteo Darmian. L’arbitro Davide Massa (giustamente) non ha dubbi, poi sente un insulto da Lorenzo Insigne e lo caccia. Trasforma Romelu Lukaku, ma pur essendo con l’uomo in più l’Inter si impaurisce e il Napoli quasi ne approfitta. L’ex Matteo Politano, appena subentrato, ha una chance servito da Lozano ma Handanovic è ancora strepitoso, e poco dopo il portiere sloveno para di piede sempre sull’attaccante. Al 91′ si gira Andrea Petagna su cross basso da destra, ma colpisce il palo. Inter a -1 dal Milan. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.