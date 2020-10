VIDEO – Inter-Milan, decide ancora Icardi nel recupero: 1-0 al 92′!

Icardi

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 ottobre 2018 e a un derby contro il Milan. Come dodici mesi prima, lo decide ancora Mauro Icardi in pieno recupero.

ICARDI ALL’ULTIMO RESPIRO – Il 21 ottobre 2018 si disputa a Milano il primo derby della stagione tra Inter e Milan. E, come spesso capita, è Mauro Icardi a giocare un ruolo decisivo. La partita segue uno spartito a note esclusivamente nerazzurre. Gli uomini di Luciano Spalletti dominano in lungo e in largo la gara, senza però trovare mai l’affondo. Le occasioni da gol sono esclusivamente dalla parte dell’Inter, e la più ghiotta capita a Stefan de Vrij. Sugli sviluppi di un corner, l’olandese in girata trova l’incrocio dei pali. Nella ripresa la musica non cambia, la squadra di Gennaro Gattuso è totalmente in balia dei nerazzurri. Che riescono a capitalizzare ad un soffio al termine. Al 92′ infatti Sime Vrsaljko lungo la corsia destra serve Antonio Candreva, che a sua volta allunga per Matias Vecino. Il pallone è destinato a finire fuori, ma Vecino ci crede e lo protegge, fino a trovare lo spazio per un cross al centro. Complice un’uscita precoce di Gianluigi Donnarumma, Mauro Icardi beffa tutti incornando perfettamente di testa, e segnando a porta pressoché sguarnita. Sugli spalti è tripudio Inter! Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights del derby Inter-Milan.