VIDEO – Inter-Milan 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL DERBY DELL’AGGANCIO – Inter-Milan 4-2 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’Inter c’è e in maniera memorabile. Va al riposo sotto di due gol, col Milan in completo controllo dell’incontro, poi trova la vetta della classifica assieme alla Juventus. Avvio tutto rossonero, con Hakan Çalhanoglu che becca il palo di destro al 9′. I nerazzurri si riprendono solo a metà tempo, con un rigore in moviento che Matias Vecino tira addosso a Gianluigi Donnarumma. I gol cominciano al 40′: cross per Zlatan Ibrahimovic, sponda sovrastando Diego Godin e buco di Daniele Padelli a favorire Ante Rebic. Nel minuto di recupero del primo tempo angolo al centro, sponda di Franck Kessié e di testa proprio Ibrahimovic fa quattro gol da ex nel derby, esultando sotto la Curva Nord. L’Inter uscita dall’intervallo è però tutt’altra squadra: su cross di Antonio Candreva respinto Marcelo Brozovic si coordina perfettamente al limite e di sinistro accorcia. Passano tre minuti, Godin imbuca per Alexis Sanchez in posizione regolare, palla all’indietro e Vecino di destro trova il varco giusto per il folle 2-2 al 54′. Il Milan sparisce dal campo e al 70′ va sotto, corner di Candreva e gran colpo di testa di Stefan de Vrij: sorpasso. Christian Eriksen prende un pauroso incrocio da trentacinque metri su punizione, all’89’ è Ibrahimovic a colpire il palo di testa. Al 93′ apoteosi Inter: Victor Moses vince un contrasto al fondo e crossa, Romelu Lukaku sovrasta Simon Kjaer e di testa fa 4-2. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.