VIDEO – Inter-Milan 2-0: le migliori partite del decennio (#7)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter (0-1) e conclusosi con Inter-Genoa (4-0). La quarta delle dieci migliori partite del decennio è Inter-Milan 2-0, derby di ritorno della stagione 2009/2010. In 9 contro 11, gli uomini di José Mourinho schiantano i rossoneri, dopo lo 0-4 dell’andata.

DERBY THRILLER – Il derby Inter-Milan del 24 gennaio 2010 è uno dei più folli della storia nerazzurra, che le sue climax all’inizio e alla fine. Dopo 10 minuti, Diego Milito firma già il vantaggio interista. Su un lancio lungo dalle retrovie, l’argentino ringrazia Ignazio Abate, che con un tocco di testa ammorbidisce il pallone, consentendo lo stop agevole. El Principe non lascia più la palla finché non entra in area ed incrocia perfettamente sul palo opposto. 1-0, e derby già in discesa per l’Inter. Ma 80 minuti sono ancora lunghi da giocare, soprattutto se al 25′ sopraggiunge l’inferiorità numerica. Reo di aver applaudito in modo sarcastico l’arbitro, Wesley Sneijder viene espulso con un rosso diretto. La partita si innervosisce, ma il pallino sembra sempre in mano agli uomini di José Mourinho.

Inter-Milan 2-0: finale perfetto

Al 20′ della ripresa, la gara sembra definitivamente chiusa. Goran Pandev disegna una punizione mancina perfetta, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Seconda rete in nerazzurro per il macedone cresciuto proprio nel vivaio interista, gioia estatica sugli spalti. Ma come in una perfetta tragedia greca, l’opera non può arrivare a compimento senza il terzo atto. E questo va in scena nel primo minuto del recupero finale: Lucio respinge con la mano un pallone in area, secondo giallo e rosso per lui. A quattro minuti dal termine, l’Inter si ritrova in 9 uomini, con il Milan che può accorciare e scatenare l’inferno nei pochi minuti restanti. Ci pensa Julio Cesar a disinnescare tutto questo: respinge il tiro dal dischetto di Ronaldinho e, citando Fabio Caressa in telecronaca, “spegne la luce a San Siro”. Il derby perfetto finisce 2-0 per i nerazzurri. Tutti gli highlights della gara nel video dell’account YouTube “blueyes1870”: