VIDEO – Inter-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Achraf Hakimi Inter-Milan

Inter-Milan, anticipo della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



STRACITTADINA AMARA – Inter-Milan 1-2 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Il Milan torna a vincere un derby dopo quasi cinque anni ed è primo in classifica da solo. Zlatan Ibrahimovic si procura un rigore, per fallo molto ingenuo di Aleksandar Kolarov, e ovviamente va lui alla battuta: Samir Handanovic glielo para, ma cade sulla ribattuta dello svedese. L’Inter ha un momento di sbandamento e tre minuti dopo è sotto di due gol: al 16′ Rafael Leao va via all’incerto Danilo D’Ambrosio e da sinistra crossa sul secondo palo dove il tap-in di Ibrahimovic è ancora facilissimo. Romelu Lukaku riapre il derby al 29′, toccando al limite dell’area piccola un cross di Ivan Perisic. L’Inter spera di rimontare come l’anno scorso, ma si ferma a tanti errori di imprecisione nell’ultimo passaggio e anche un po’ di sfortuna. A un quarto d’ora dal termine Lukaku si guadagnerebbe un rigore, ma è in fuorigioco nel rimpallo con Simon Kjaer: il VAR lo revoca. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.