VIDEO – Inter-Milan 1-0: le migliori partite del decennio (#6)

Condividi questo articolo

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter (0-1) e conclusosi con Inter-Genoa (4-0). Tra le dieci migliori partite del decennio c’è anche Inter-Milan 1-0, derby d’andata della stagione 2018/2019. Icardi al 92′ fa esplodere la gioia nerazzurra.

FINALE PERFETTO – Inter-Milan del 21 ottobre 2018 è la dimostrazione di come tutto possa cambiare, nello spazio di pochi secondi. Ed è anche la dimostrazione di come frasi retoriche come “è finita solo quando l’arbitro fischia” o “bisogna crederci su ogni pallone” siano meno scontate di quanto sembra. Il derby di andata della stagione 2018/19 è stato dominato in lungo e in largo dall’Inter, senza nemmeno troppa fatica. Il centrocampo nerazzurro ha prevalso sulla mediana rossonera, che non è mai riuscita ad innescare Gonzalo Higuain davanti. Tuttavia, i dati di possesso palla e occasioni create non collimavano con la casella delle reti, ancora ferma a zero. A recupero già iniziato, questa sfida tra Inter e Milan sembrava già pronta per essere catalogata nell’archivio dei tre punti sprecati. Se solo Matias Vecino non ci avesse creduto fino in fondo. Al 92′, infatti, l’uruguaiano si fionda su una palla spedita in avanti da Antonio Candreva, all’altezza dei 20 metri e vicino alla linea laterale. Marcato blandamente da Alessio Romagnoli, Vecino scaglia un cross in area senza nemmeno guardare. La sua fortuna è che al centro c’è Mauro Icardi, che con un perfetto movimento ha già sbilanciato i due marcatori avversari. Il resto lo fa Gianluigi Donnarumma, che sbaglia i tempi di uscita. A Icardi non resta che appoggiare facilmente in rete di testa, regalando una gioia euforica al 92′. Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della partita: