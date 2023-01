VIDEO – Inter-Milan 1-0, Campionato Primavera 1: gol e highlights della partita

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu vince e convince nel derby contro il Milan (1-0) per quanto riguarda il Campionato Primavera 1, decisivo il gol di Owusu. Di seguito gol e highlights della partita.

MILANO NERAZZURRA – Termina 1-0 la sfida tra Inter e Milan Primavera, grazie alla rete di Enoch Owusu che basta alla squadra allenata da Simone Inzaghi a portare a casa la vittoria, l’ennesima in questo 2023. Terza vittoria di fila per la squadra in questo nuovo anno, mettendo la freccia sui rossoneri (fermi al 13esimo posto). Sul finale di partita da segnalare il salvataggio straordinario di Fontanarosa sulla lina dopo l’errore di Andrea Pozzi. Di seguito il video degli highlights della partita.

Fonte: Canale YouTube [Inter]