VIDEO – Inter-Ludogorets, la rifinitura: due assenti. Si rivede Asamoah!

Domani alle 21 si giochera Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League. La sfida di San Siro si giocherà a porte chiuse con le attività della vigilia precluse alla stampa, ma visibili online

VIGILIA DIVERSA – Niente conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, con il tecnico nerazzurro che ha parlato in vista di Inter-Ludogorets ai microfoni di “Sky Sport” (QUI le sue parole). I giornalisti non hanno potuto partecipare neanche ai primi 15′ dell’allenamento di rifinitura, ma il club nerazzurro – attraverso una diretta sul proprio canale YouTube – ha permesso a tutti di seguirli. Assenti solo Roberto Gagliardini e Stefano Sensi con Kwadwo Asamoah presente nonostante non sia nella lista per l’Europa League. Samir Handanovic invece si intravede mentre è in veste di allenatore dei suoi colleghi Daniele Padelli, Tommaso Berni e Filip Stankovic.

REPORT – Secondo quanto riportato da “Inter.it”, “La seduta è iniziata con andature e torello. Poi, dopo una parte atletica, esercizi tecnico-tattici per la squadra di Antonio Conte”. Ecco le immagini: