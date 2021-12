VIDEO – Inter-Liverpool, i precedenti: Peirò genio, ma nel 2008 scena muta

L’Inter affronterà il Liverpool negli ottavi di finale della Champions League 2021/22. Andiamo a rivedere i precedenti tra i due club.

STORIA – Negli ottavi di finale di Champions League, l’Inter troverà di fronte a sé il Liverpool grazie alla figuraccia dell’UEFA nel sorteggio odierno. Avremo quindi l’occasione di vedere per la terza volta l’incrocio tra nerazzurri e Reds, che in passato non è mai stato banale. Anche se per motivi opposti. Ma andiamo con ordine.

PRIMA VOLTA – Si dice che la prima volta non si scorda mai, e il detto si applica benissimo anche a Inter e Liverpool. Il primo incrocio risale infatti alla stagione 1964/65, sempre in Coppa dei Campioni. Allora erano le semifinali, con l’andata che si giocò ad Anfield e i nerazzurri che tornano a casa con un netto 3-1. Per qualificarsi alla finale serviva più di un miracolo a San Siro. Ed è proprio ciò che avvenne quel 12 maggio 1965. All’8′ Mario Corso servì la specialità della casa, firmando il vantaggio su punizione. E appena un minuto dopo Joaquim Peirò piazzò un vero e proprio colpo di genio, rubando il pallone al portiere impegnato nel rinvio e depositandolo facilmente in rete. Il 3-0 firmato da Giacinto Facchetti al 62′ è il segno dell’ineluttabilità che porta la Grande Inter di nuovo in finale, bissando il successo dell’anno precedente. Una rimonta incredibile, che possiamo rivedere qui:

Video highlights di Inter-Liverpool del 12 maggio 1965, dal canale YouTube del club nerazzurro

DA DIMENTICARE – Assume invece toni completamente differenti il secondo (e ultimo) confronto tra nerazzurri e Reds. Era la Champions League 2007/08 e le due squadre si trovarono contro anche lì negli ottavi di finale. E anche in quell’occasione, come già nel precedente di 43 anni prima, l’andata andò in scena ad Anfield. Una partita di grande resistenza per gli uomini di Roberto Mancini che, nonostante l’espulsione di Marco Materazzi al 30′, resistettero quasi fino al 90′. Ma Dirk Kuyt all’86’ e Steven Gerrard in pieno recupero firmarono il 2-0. E non ci fu nessun miracolo nel ritorno di San Siro, anzi Fernando Torres arrotondò il risultato aggregato, portandolo sul totale di 3-0 per gli inglesi. Con l’ulteriore danno delle dimissioni di Mancini a fine gara, rinviate poi al termine della stagione. Il precedente di 13 anni fa dovrà quindi fungere da stimolo per l’Inter di oggi. Che dovrà provare in ogni modo a vendicare questo brutto precedente, e a proseguire il suo cammino in questo torneo.