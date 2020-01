VIDEO â€“ Inter-Lecce 3-1: le migliori partite di inizio anno

VIDEO – Inter-Lecce 3-1: le migliori partite di inizio anno

Condividi questo articolo

Ripercorriamo le migliori partite disputate dall’Inter all’inizio di un nuovo anno. Ne abbiamo selezionate cinque: una di queste è Inter-Lecce 3-1 del 6 gennaio 2004. Una vittoria chiusa da un gol di Christian Vieri, che raggiunge le 100 reti con la maglia dell’Inter.

100 VOLTE VIERI – Inter-Lecce del 6 gennaio 2004 verrà ricordato quasi solo esclusivamente per la rete che chiude la gara. Il 3-1 finale viene siglato da Christian Vieri: scattato sul filo del fuorigioco, salta il portiere Vukašin Poleksić e insacca a porta vuota. Per Bobo, si tratta del gol numero 100 con la maglia dell’Inter: i compagni, in panchina, hanno preparato una corona per celebrare questo momento durante la sua esultanza. La partita però non era iniziata nel migliore dei modi. Al 3′ i giallorossi allenati da Delio Rossi sono già in vantaggio: Cesare Bovo anticipa di testa Daniele Adani su un corner, e segna lo 0-1 per il Lecce. Una doccia fredda per San Siro, una sofferenza che continua per tutti i primi 45 minuti.

Ripresa in rimonta

Nel secondo tempo l’Inter di Alberto Zaccheroni riesce a raddrizzare la gara. Al 51′ trova il gol Julio Cruz: su punizione dai 25 metri circa, El Jardinero traccia una punizione perfetta, che scende benissimo e si infila in porta dopo aver battuto nel pelo interno alla sinistra del portiere. Dieci minuti dopo, Ivan Ramiro Cordoba completa la rimonta, anticipando tutti con un colpo di testa su calcio d’angolo. L’ultima mezz’ora diventa una cooperativa al servizio di Vieri: tutti i compagni provano a farlo segnare, servendolo non appena possibile. Ci riesce Obafemi Martins a quattro minuti dal 90′. Gloria per Vieri, e sospiro di sollievo sugli spalti. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara:

Inter – le migliori partite di inizio anno

2012: 5-0 al Parma

2007: 1-3 al Torino

1998: 1-0 alla Juventus