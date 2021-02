VIDEO – Inter-Lazio, l’ultimo precedente: decide Danilo D’Ambrosio

Condividi questo articolo

D’Ambrosio

In attesa di Inter-Lazio di domenica sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro, vinto per 1-0 dai nerazzurri grazie alla rete di Danilo D’Ambrosio

QUINTA DI FILA – Il 25 settembre 2019 va in scena Inter-Lazio, l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie di fila in campionato, scendono in campo convinti e nel primo tempo – al 23′ precisamente – sbloccano la gara grazie al colpo di testa di Danilo D’Ambrosio che sfrutta un assist pennellato dell’allora esterno sinistro Cristiano Biraghi. I biancocelesti non ci stanno e provano a rimettere il risultato in parità, ma con tre interventi prodigiosi Samir Handanovic blocca la porta e tiene il risultato fermo sull’1-0. Nella ripresa sono diverse le occasioni per la squadra di Antonio Conte per andare in vantaggio, tra cui due clamorose con Nicolò Barella – fermato da Strakosha – e con Lautaro Martinez che, tutto solo in area, manda fuori di un soffio il suo tentativo. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente tra le due squadre.

Fonte – Youtube, Canale ufficiale Inter