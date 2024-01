VIDEO – Inter-Lazio, obiettivo Supercoppa Italiana | Inter Chat con Bergomi

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La squadra è arrivata alle ore 20.25 a Riyad in Arabia Saudita, è ufficialmente iniziato il percorso che porterà alla prima partita delle Final Four di Supercoppa Italiana contro la Lazio di venerdì alle 20. Ne abbiamo parlato oggi con il grande Beppe Bergomi! Leggenda ed ex Capitano dall’Inter, in diretta con noi su tutte le nostre pagine social. Assieme all’ex nerazzurro le nostre Romina Sorbelli e Alessia Gentile, in compagnia del redattore Ivan Vanoni e del Direttore Responsabile Riccardo Spignesi.