VIDEO – L’Inter fa 5 gol alla Lazio in Coppa Italia: uno di… Ceccarini!

Youri Djorkaeff

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 gennaio 1999. I nerazzurri asfaltano 5-2 la Lazio a San Siro, avanzando alle semifinali di Coppa Italia. Incredibilmente uno dei gol “è” dell’arbitro Ceccarini, quello della sfida con la Juventus.



RIBALTONE – Il 27 gennaio 1999 a San Siro va in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Per avanzare alle semifinali, l’Inter deve ribaltare il 2-1 subito in casa della Lazio a inizio dicembre, l’esordio di Mircea Lucescu. Tuttavia, le cose iniziano male per i nerazzurri, perché al 10′ Christian Vieri porta in vantaggio i biancocelesti. È un gol che potrebbe spegnere sul nascere le ambizioni dell’Inter, ma in realtà innesca un vero e proprio festival del gol. Dopo solo tre minuti, infatti, Benoit Cauet firma il pareggio con un pallonetto a porta sguarnita dai trenta metri. E al 26′ l’Inter raddoppia. Javier Zanetti si invola sulla destra e scarica per Youri Djorkaeff, appostato centralmente al limite dell’area. Il franco-armeno stoppa di petto la palla a mezza altezza, e ribatte in rete al volo un bolide di destro. Il 2-1 porterebbe ai supplementari, ma la Lazio non ci sta: Attilio Lombardo firma il 2-2 (anche lui di testa) al 34′. Scongiurato questo spauracchio, nella ripresa l’Inter decide di uccidere la gara. Al 69′ segna ancora Youri Djorkaeff con una fucilata rasoterra da fuori area. All’84’ il 4-2 porta la firma di Zé Elias, ma con la “collaborazione” di Piero Ceccarini. L’arbitro, noto per l’infausta direzione con la Juventus dell’anno prima, devia leggermente il tiro del brasiliano. Infine, il 5-2 lo firma Francesco Moriero al 93′: il numero 17 segna a porta vuota, ribadendo in rete lo scarico di Roberto Baggio. Rivediamo le cinque reti nerazzurre nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”: