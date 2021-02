VIDEO – Inter-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SORPASSO – Inter-Lazio 3-1 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Con una grande prestazione l’Inter schianta la Lazio e sorpassa il Milan in vetta alla classifica, alla vigilia del derby. Al 22′ il vantaggio: Wesley Hoedt entra in scivolata e colpisce Lautaro Martinez, rigore contestato dagli ospiti ma netto. Dal dischetto Romelu Lukaku spiazza José Manuel Reina, primo gol contro i biancocelesti. Diventano due al 45′, di destro dopo una carambola fra Marcelo Brozovic e Manuel Lazzari. L’assistente segnala un fuorigioco, ma non c’è per nessun motivo al mondo: 2-0 all’intervallo. La Lazio torna in partita in maniera altrettanto casuale al 61′, con una punizione dal limite di Sergej Milinkovic-Savic deviata da Gonzalo Escalante. Per il momento gol assegnato al serbo, nonostante il suo tiro fosse diretto fuori dallo specchio. Tre minuti dopo però straordinaria progressione di Lukaku, che lascia sul posto Marco Parolo e serve a Lautaro Martinez un pallone solo da spingere in rete. Per l’Inter è un successo di clamoroso valore, viste le sconfitte di Milan e Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.