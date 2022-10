VIDEO – Inter al lavoro in vista del Viktoria Plzen: si rivede anche Lukaku

Si lavora ad Appiano Gentile in vista della fondamentale sfida di mercoledì a San Siro contro il Viktoria Plzen. Si rivede finalmente in gruppo anche Romelu Lukaku. Di seguito il video pubblicato dai canali social dell’Inter.

AL LAVORO! – Si apre una settimana importantissima per l’Inter, che vedrà la squadra impegnata mercoledì alle 18.45 a San Siro contro il Viktoria Plzen. Una partita da vincere a tutti i costi per conquistare matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi potrà fare affidamento anche su Romelu Lukaku, tornato in gruppo e pronto a dare il suo contributo quantomeno dalla panchina.

Queste le immagini pubblicate dall’account Twitter della società nerazzurra.