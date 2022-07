VIDEO – Inter, lavori in corso in tutti i sensi: ecco il programma di Inzaghi

L’Inter inizia la sua stagione con il raduno, a cui segue il ritiro estivo immediato agli ordini di Simone Inzaghi. Una settimana così in attesa del rientro di tutti i calciatori ancora in vacanza. Lavori in corso ad Appiano Gentile, dove parte la missione seconda stella. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso Appiano Gentile per Sky Sport

