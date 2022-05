VIDEO – Inter lavora al Calhanoglu-bis: pressing su Mkhitaryan, idea condivisa

Mkhitaryan è sempre in bilico tra due valide opzioni per rimanere in Italia. Ma magari non a Roma… Forse a Milano? L’Inter, infatti, spera di replicare l’operazione Calhanoglu un anno dopo. Di seguito l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

OPERAZIONE A ZERO – Da una parte c’è la Roma (vedi video), che proverà a convincerlo affinché firmi il rinnovo. Dall’altra c’è l’Inter (vedi video), che mette sul piatto un’offerta piuttosto interessante. La scelta di Henrikh Mkhitaryan arriverà a breve. A Milano si spera di ripetere il colpo fatto meno di un anno fa con Hakan Calhanoglu, preso a parametro zero e diventato subito protagonista in maglia nerazzurra. Il nome di Mkhitarayan fa parte dei piani nerazzurri. E si tratta di un’idea condivisa da tutti per rinforzare la rosa in maniera intelligente.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).