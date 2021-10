VIDEO – Inter-Juventus, l’ultimo precedente: 2-0 con dominio a San Siro

In attesa di Inter-Juventus di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in campionato a San Siro, terminato con il punteggio di 2-0. Un dominio nerazzurro, coronato dalle reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 17 gennaio 2021 a San Siro va in scena Inter-Juventus, l’ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre. Una partita senza appello, che si sblocca dopo 13 minuti quando Arturo Vidal stacca di testa e segna la rete che vale l’1-0 proprio contro la sua ex squadra. Il primo sigillo in campionato con la maglia nerazzurra per il centrocampista cileno (vedi focus). Il dominio della squadra dell’allora tecnico Antonio Conte è netto e – dopo diverse occasioni sprecate – nella ripresa un lancio perfetto di Alessandro Bastoni libera Nicolò Barella che con grande freddezza spara in rete il pallone che vale il 2-0. Una rete che congela il risultato fino al termine, con l’Inter che torna a vincere il derby d’Italia dopo quattro anni.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Juventus giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.