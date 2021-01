VIDEO – Inter-Juventus 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



STREPITOSI! – Inter-Juventus 2-0 nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A. Una grande Inter annichilisce la Juventus e la rimanda a -7 in classifica. Dopo dieci minuti fa gol Cristiano Ronaldo, ma è in fuorigioco Federico Chiesa (che gli serve l’assist) al momento del tiro di Adrien Rabiot respinto da Samir Handanovic. Tutto buono al 12′, quando si manifesta la legge dell’ex: cross di Nicolò Barella e colpo di testa vincente di Arturo Vidal sul secondo palo. È proprio il cileno a sbloccare il risultato, al suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter. I nerazzurri dominano e concedono poco e niente, ma come al solito falliscono opportunità ghiotte. Al 23′ si divora il raddoppio a porta vuota Lautaro Martinez, calciando alto dopo un tiro di Romelu Lukaku respinto da Wojciech Szczesny. E non fa molto meglio Lukaku quando conclude di prima intenzione addosso al portiere polacco anziché stoppare e portarsi la palla sul sinistro. Evita qualsiasi pericolo Barella, che al 52′ aggancia uno strepitoso lancio di Alessandro Bastoni dalle retrovie, resiste al ritorno di Gianluca Frabotta e piazza sotto l’incrocio. Andrea Pirlo fa tre cambi in contemporanea subito dopo il 2-0, ma per i bianconeri è una serataccia. Handanovic, invece, mantiene la porta inviolata con un gran riflesso su tiro ravvicinato di Chiesa all’87’. Prima vittoria per Antonio Conte contro la Juventus dopo quattro sconfitte, Inter che aggancia il Milan in testa in attesa del posticipo di oggi in casa del Cagliari. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.