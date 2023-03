VIDEO – Inter-Juventus 1-3, Serie A Femminile (playoff): gol e highlights

L’Inter Women perde con il risultato di 3-1 contro la Juventus, decisiva la rete di mano nel primo tempo di Linda Sembrant e le altre due di Gunnarsdottir e Bonansea. Si conclude così il sogno Champions League.

HIGHLIGHTS – L’Inter Women perde per 3-1 contro le bianconere. Risulta decisiva la prima rete viziata da un tocco di braccio di Linda Sembrant. Dopo l’episodio le nerazzurre non reagiscono, non trovano occasioni pericolose e si accasciano ai bassi ritmi imposti dalle avversarie. Nystrom e Beerensteyn sfiorano la rete del raddoppio al minuto 61, ma l’appuntamento con il gol è solo rinviato. Ancora dagli sviluppi di corner Sara Gunnarsdottir colpisce di testa e chiude la partita. Cerca di riaprirla Tabita Chawinga, che segna l’1-2 a pochi minuti dalla fine. Stephanie van der Gragt perde una palla clamorosa con Girelli e permette a Barbara Bonansea di segnare il 3-1 definitivo. Finisce qui il sogno di raggiungere la Champions League, giornata da dimenticare per l’Inter. Di seguito gol e highlights della partita.

Fonte: Canale YouTube [Inter]