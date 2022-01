VIDEO – Inter Women-Juventus 1-1, Coppa Italia Femminile: gol e highlights della partita

Sfortunato pareggio per 1-1 di Inter Women contro la Juventus, nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile: nerazzurre di Guarino raggiunte oltre il 90′, ecco il video con gli highlights della gara.

PER POCO – Inter-Juventus 1-1 nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Inter Women sfiora l’impresa. Va avanti contro la Juventus, che in campionato è a punteggio pieno, e si fa raggiungere nel recupero. Nel primo tempo gran salvataggio di Beatrice Merlo su deviazione ravvicinata di testa di Andrea Staskova. Poi Matilde Lundorf colpisce l’incrocio dei pali. Nella ripresa legno anche per le nerazzurre, con un tocco da due passi di Kathellen Sousa su punizione. Al 72′ il gol che sblocca la partita: Ghoutia Karchouni si inserisce a destra, non dà forza alla sua battuta ma vicino a lei c’è Ajara Njoya che mette in rete nell’area piccola. Karchouni poi manca il raddoppio: liberata da Elisa Polli sulla destra azzarda il pallonetto e manda alto. Uno spreco che l’Inter paga, perché al 93′ Lisa Boattin da calcio d’angolo sorprende Astrid Gilardi e realizza un gol Olimpico. Il ritorno sarà fra due settimane.

Video con gli highlights di Inter Women-Juventus dal canale YouTube ufficiale della società.