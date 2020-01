VIDEO – Inter-Juventus 1-0: le migliori partite di inizio anno

Ripercorriamo le migliori partite disputate dall’Inter all’inizio di un nuovo anno. Ne abbiamo selezionate cinque: una di queste è Inter-Juventus 1-0 del 4 gennaio 1998. Gara aperta dall’esibizione del Pallone d’Oro assegnato a Ronaldo.

CHI BEN COMINCIA – Inter-Juventus 1-0 del 4 gennaio 1998 rappresenta uno dei modi migliori per iniziare l’anno. L’Inter di Luigi Simoni è chiamata alla prova di forza definitiva per certificare la sua candidatura al titolo finale. Il protagonista più atteso, ça va sans dir, è Luiz Nazario da Lima Ronaldo. Il Fenomeno sta trascinando i nerazzurri su tutti i fronti, a suon di gol, dribbling e magie che impediscono ai tifosi di respirare tra l’uno e l’altra. Non potrebbe essere diversamente per il giocatore insignito del Pallone d’Oro 1997, premio esibito davanti a tutta San Siro proprio in quell’occasione. Nel suo primo derby d’Italia, però, entra in scena solo come co-protagonista, nei panni di uomo assist. Il primo tempo si conclude a reti bianche, ma i nerazzurri sembrano decisamente più in condizione. A inizio ripresa, Ronaldo viene servito sulla corsa da Javier Zanetti. Prima si allarga sulla destra, poi mette a sedere Pablo Montero con una finta di classe, e si invola verso l’area. Resiste a un tackle potenzialmente letale di Mark Iuliano, e serve un pallone teso in area. Vi si avventa Youri Djorkaeff, che insacca da pochi passi. È il gol che decide la gara, e che amplifica i sogni tricolori dei nerazzurri, poi vanificati nella sfida del ritorno. Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di Inter-Juventus.

