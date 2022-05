VIDEO – Inter in finale di Coppa Italia, tutti i gol per arrivare alla Juventus

Due ore alla finale di Coppa Italia Juventus-Inter, in programma alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il video con tutti i gol nella competizione, dagli ottavi con l’Empoli al derby.

A SEGNO – Il primo gol dell’Inter in questa Coppa Italia l’ha firmato Alexis Sanchez, contro l’Empoli. Nell’ottavo di finale del 19 gennaio poi decisivo Andrea Ranocchia nel recupero, per mandare la partita ai tempi supplementari prima del definitivo 3-2 di Stefano Sensi. L’8 febbraio 2-0 alla Roma firmato Edin Dzeko e ancora Sanchez. Il cileno è l’unico che ha segnato in due partite differenti, capocannoniere assieme a Lautaro Martinez che ha aperto il 3-0 nella semifinale di ritorno al Milan del 19 aprile. A chiuderlo Robin Gosens, col suo primo centro in nerazzurro.

Questo il video con tutti i gol dell’Inter in Coppa Italia, tratto dall’account ufficiale YouTube della società, in attesa della Juventus.