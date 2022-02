VIDEO – Inter in campo per il riscaldamento: attesa quasi terminata

È quasi finita l’attesa per Napoli-Inter, con il calcio d’inizio in programma alle ore 18. I nerazzurri sono scesi in campo per il riscaldamento in vista della partita.

RISCALDAMENTO – Tutto pronto per la sfida tra Napoli e Inter, calcio d’inizio alle ore 18. Attraverso un video pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter la società nerazzurra ha mostrato il riscaldamento dei giocatori.

La voglia di tornare subito alla vittoria in campionato dopo la sconfitta nel derby è tanta. L’attesa per il big match di stasera è ormai al termine.