VIDEO – Inter in campo per l’allenamento: Conte dirige la partitella

Nonostante la pausa per le nazionali e l’ormai passato focolaio di Coronavirus, l’Inter è regolarmente in campo per l’allenamento in vista della sfida contro il Bologna del 3 aprile. Antonio Conte dirige la partitella.

PREPARAZIONE – Antonio Conte dirige la partitella di oggi, durante la seduta di allenamento della sua Inter. Nonostante molti nazionali siano partiti per i rispettivi paesi e dopo il focolaio di Coronavirus che ha colpito la squadra la scorsa settimana. A regalarci uno spezzone del “match” di oggi è lo stesso tecnico nerazzurro, con una clip caricata sul suo profilo “Instagram” ufficiale. Ora la pausa, poi arriverà lo sprint finale in vista della volata per il sogno 19esimo Scudetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)