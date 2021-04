VIDEO – Inter in campo a Pasqua? L’ultima volta fu trionfo e gol d’autore

L’Inter, come noto, ha giocato ieri a Bologna vincendo 0-1 (qui gli highlights). Come abitudine della Serie A non si gioca a Pasqua, col turno che viene sempre anticipato al sabato. Ma l’ultima volta che i nerazzurri sono scesi in campo la domenica di festa è stato un trionfo.

L’ULTIMA VOLTA – L’Inter quest’anno festeggia la Pasqua in testa, dopo lo 0-1 di ieri sul Bologna. Un gran bel modo di celebrare la ricorrenza, anche perché si somma alla vetta della classifica. Sono passati diciassette anni dall’ultima volta che i nerazzurri hanno giocato proprio la domenica di Pasqua, anziché il sabato come di solito. L’11 aprile 2004, nella ventinovesima giornata, la squadra di Alberto Zaccheroni sfida il Perugia al Curi in “posticipo” rispetto al resto del turno. Questo perché, tre giorni prima, aveva affrontato il Marsiglia in Coppa UEFA. Da anni la Serie A non gioca a Pasqua, ma anticipa al sabato, tranne che in alcuni casi quando ci sono squadre impegnate il giovedì precedente in campo internazionale. L’ultima volta in assoluto è stata il 12 aprile 2009, Reggina-Udinese 0-2, con rigore parato da Samir Handanovic e Alexis Sanchez in campo. La penultima è stata una gran rimonta.

SUCCESSO AL FOTOFINISH – A Perugia è Adriano Leite Ribeiro il protagonista. L’Imperatore apre le marcature al 24′, con una strepitosa giocata di forza. Gli umbri, alla ricerca di punti salvezza, ribaltano il risultato a inizio ripresa: al 50′ pareggia Eusebio Di Francesco, al 58′ Dario Hubner firma il 2-1. Per entrambi si tratta dell’ultimo gol in Serie A. Adriano, a quattro minuti dalla fine, avvia la rimonta con un’altra gran giocata. E due minuti dopo, all’88’, lascia il pallone perché in fuorigioco facendo partire Obafemi Martins che in campo aperto fa 2-3. Di seguito il video con gli highlights di quel Perugia-Inter di Pasqua, dall’account YouTube “G.M. Mile – Archivio F.C.Inter”.