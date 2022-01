VIDEO – Inter, il riassunto del 2021 in cinque partite: Roma-Inter 0-3

L’Inter chiude il 2021 con il diciannovesimo Scudetto cucito sul petto. Riviviamo il magico anno nerazzurro attraverso cinque partite: l’ultima è Roma-Inter dello scorso 4 dicembre.

PARTITA PERFETTA – Chiudiamo il riepilogo del 2021 dell’Inter con la gara manifesto del nuovo corso nerazzurro. Perché la stagione 2021/22, quella che vede lo Scudetto cucito sul petto dei nerazzurri, inizia sotto i peggiori auspici. In estate se ne vanno Antonio Conte, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e pure Christian Eriksen (per motivi diversi e, paradossalmente, peggiori). E al loro posto arrivano rispettivamente Simone Inzaghi, Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. E saranno tutti protagonisti della vittoriosa trasferta di Roma del 4 dicembre. Il nuovo tecnico prepara la partita in modo magistrale, annichilendo la squadra dell’ex José Mourinho dal primo all’ultimo. Il vantaggio porta la firma di Calhanoglu, e arriva dopo un quarto d’ora con un “gol olimpico”: il turco trova infatti la rete direttamente dal calcio d’angolo. E dopo nove minuti arriva il raddoppio: Dzeko conclude di sinistro a porta quasi sguarnita, al termine di un’azione inebriante dell’Inter, che raggiunge vette di qualità altissime. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il gol dello 0-3, che fisserà il risultato finale di questo Roma-Inter. A segnarlo è Dumfries, che trova la prima gioia in nerazzurro impattando di testa un lancio fantascientifico di Alessandro Bastoni dalle retrovie. Rivediamo la perfetta prestazione nerazzurra in questi highlights:

Video highlights di Roma-Inter, dal canale YouTube del club