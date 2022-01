VIDEO – Inter, il riassunto del 2021 in cinque partite: Milan-Inter 0-3

L’Inter chiude il 2021 con il diciannovesimo Scudetto cucito sul petto. Riviviamo il magico anno nerazzurro attraverso cinque partite: la terza è Milan-Inter dello scorso 21 febbraio.

SORPASSO COMPIUTO – Il derby di ritorno tra Inter e Milan nella Serie A 2020/21 è una gara di fondamentale importanza. Perché i nerazzurri ci arrivano con un punto di vantaggio sui cugini, ed hanno la prima occasione in stagione di allungare. Ed è ciò che avviene grazie ad una gara che rasenta la perfezione da parte degli uomini di Antonio Conte. Che passano in vantaggio già dopo cinque minuti: cross mancino di Romelu Lukaku dalla destra, incornata perfetta di Lautaro Martinez, che vale lo 0-1. E sarà ancora il 10 argentino a firmare il raddoppio al 57′, a conclusione della miglior azione stagionale dell’Inter. L’esecuzione perfetta di una sinfonia che coinvolge nove degli undici nerazzurri in campo. Ci sarà però gloria anche per Lukaku, che chiude i conti al 66′. Il belga conclude magistralmente un contropiede, tracciando un sinistro ineluttabile dal limite che vale lo 0-3 finale. Rivediamo di seguito la straordinaria vittoria dell’Inter nel derby:

Video highlights di Milan-Inter, dal canale YouTube del club