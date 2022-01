VIDEO – Inter, il riassunto del 2021 in cinque partite: Inter-Milan 2-1 (d.t.s.)

L’Inter chiude il 2021 con il diciannovesimo Scudetto cucito sul petto. Riviviamo il magico anno nerazzurro attraverso cinque partite: la seconda è Inter-Milan di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Un secondo importante step dell’Inter nel corso del 2021 arriva fuori dalla Serie A. Più precisamente in Coppa Italia, nel turno dei quarti di finale. In gara secca i nerazzurri si trovano di fronte il Milan, l’avversario della stagione. Che in quel momento era primo in campionato, col bonus della vittoria nel primo derby stagionale. E anche nella coppa nazionale i protagonisti saranno – fino a un certo punto – Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Stavolta però lo svedese è croce e delizia per i rossoneri: perché al 31′ firma il gol del vantaggio, ma non conclude la partita. Dopo un pesante alterco proprio col belga a fine primo tempo, Ibrahimovic si becca un giallo, che verrà poi raddoppiato al 13′ della ripresa: espulsione e Milan in 10. Con la superiorità numerica l’Inter trova il pareggio proprio grazie a Big Rom, che trasforma un rigore al 71′. Ma il pareggio persiste fino al 90′, costringendo le due squadre ai supplementari. E qui arriva la svolta, per la partita e per la stagione di Christian Eriksen. Al 97′ i nerazzurri guadagnano una punizione dal limite, di cui si incarica il danese. Che pennella un tiro perfetto, che si infila sotto la traversa e vale la vittoria dell’Inter, che passa così in semifinale. Rivediamo la vittoria in rimonta dei nerazzurri nel secondo derby stagionale:

Video highlights di Inter-Milan, dal canale YouTube del club