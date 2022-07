VIDEO – Inter, il grazie a Vecino: «Alcuni gol per sempre nei nostri cuori»

L’Inter, dopo aver salutato Ranocchia e Perisic (QUI e QUI), ringrazia anche Vecini. L’uruguaiano ha messo a segno 13 reti in nerazzurro, alcune delle quali veramente pesanti. Chi non ricorda il gol Champions contro la Lazio?

LA PRENDE VECINO – L’Inter quest’anno non avrà più in rosa Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano nella sua avventura in nerazzurro è stato autore di alcuni gol che rimarranno per sempre nella memoria dei tifosi: “127 presenze e 13 gol alcuni dei quali resteranno per sempre nei nostri cuori!”.

127 presenze e 13 gol alcuni dei quali resteranno per sempre nei nostri cuori! #GrazieMatias 🧉⚫️🔵 pic.twitter.com/jbBx5K9A3U — Inter (@Inter) July 6, 2022

“Grazie Matias”, conclude l’Inter.