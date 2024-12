VIDEO – Inter, i 10 gol più belli del 2024 (parte 2)

L’Inter ha segnato 107 reti nell’anno solare 2024. Abbiamo selezionato i 10 gol più belli segnati da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e compagni. Qui vedremo i restanti cinque dopo i primi.

QUANTA BELLEZZA – Concludiamo la top10 dei gol più belli segnati dall’Inter nel 2024. Un anno leggendario per l’ultracentenaria storia nerazzurra, illuminato dalla vittoria dello Scudetto della Seconda Stella. In una partita che sarà protagonista anche di questa carrellata di reti, come doveroso che sia. Ma andiamo con ordine.

Inter-Atalanta 4-0: Lautaro Martinez (2-0)

Parlare di Inter-Atalanta finita 4-0 non è un unicuum in questo strabiliante 2024. Perché per ben due volte la squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto i bergamaschi con un poker (e un clean sheet) a San Siro nel corso degli ultimi dodici mesi. Partiamo quindi dal primo, quello dello scorso 28 febbraio. Una partita ad altissima tensione preventiva, considerando che si trattava di un recupero (la partita venne rinviata a causa della Supercoppa Italiana di gennaio, vinta proprio dall’Inter). E quindi avrebbe permesso a Inzaghi e ai suoi di cancellare l’asterisco e consolidare il vantaggio in classifica. Col senno di poi, Lautaro Martinez e compagni hanno cancellato sia l’asterisco in classifica, sia i fantasmi dell’asterisco del 2022. E proprio il capitano nerazzurro si prende la copertina della gara, con il gol del momentaneo raddoppio. Una botta secca da fuori area, da fermo, di sinistro: tre caratteristiche inconsuete per un gol (sui 136 totali) di Lautaro Martinez. E che merita di essere rivista, a partire dal minuto 1:31:

Video highlights di Inter-Atalanta (4-0) del 28 febbraio 2024, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Napoli 1-1: Hakan Calhanoglu (1-1)

Hakan Calhanoglu è uno dei grandi protagonisti del 2024 nerazzurro. In primis per il suo ruolo centrale nella perfetta organizzazione di Inzaghi. Ma anche per i 13 gol complessivi messi a segno. Tra questi, il più bello è indubbiamente quello dello scorso 10 novembre, in casa contro il Napoli. Una botta tremenda da oltre 25 metri che va ad infilarsi all’incrocio dei pali. Un gol che riassume perfettamente le abilità balistiche del turco, sempre più idolo neroblu.

Video highlights di Inter-Napoli (1-1) del 10 novembre 2024, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Inter-Atalanta 4-0: Nicolò Barella (2-0)

Come dicevamo in precedenza, altro giro di stagione, altro 4-0 per l’Inter contro l’Atalanta a San Siro. Una partita sensazionale da parte degli uomini di Simone Inzaghi, in cui arriva un altro gol che entra negli highlights del 2024. Stavolta il protagonista è Nicolò Barella, che al decimo minuto – sul punteggio già di 1-0 – fa esplodere San Siro. Con uno splendido colpo al volo di sinistro in semigirata dal limite dell’area. Un autentico gol da urlo, che i tifosi interisti non si stancherebbero mai di vedere e rivedere (a partire dal minuto 2:16 nel video qui sotto).

Video highlights di Inter-Atalanta (4-0) del 30 agosto 2024, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Lazio-Inter 0-6: Nicolò Barella (0-3)

Può bastare un gol di Barella in questa top10 del 2024? Ovviamente no, deve aver pensato lo stesso vice-capitano nerazzurro. Che nella trasferta in casa della Lazio di metà dicembre piazza un’altra rete da antologia. A 25 metri dalla porta biancoceleste, il numero 23 riceve il passaggio di Hakan Calhanoglu, fermandolo col sinistro senza riuscire ad evitare che il pallone si alzi leggermente. Poco male per Barella, che può colpire di collo pieno col destro spendendo la palla sotto l’incrocio, facendo spellare le mani a tutti sugli spalti.

Video highlights di Lazio-Inter (0-6) del 16 dicembre 2024, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Milan-Inter 1-2: Marcus Thuram (0-2)

Non sarà il gol più bello da un punto di vista estetico. Un semplice rasoterra dal limite sul primo palo, dopo aver “scherzato” il marcatore diretto. Nulla a che vedere con quello dell’andata, premiato come il gol più bello della Serie A 2023/24. Tuttavia il gol del momentaneo 2-0 di Marcus Thuram contro il Milan, nel derby del 22 aprile 2024, è nella top10 dei gol più importanti nella storia dell’Inter. Motivo per cui non può non essere in questa classifica annuale. Grazie ancora Tikus per aver scelto i nerazzurri proprio al posto dei rossoneri, approfittiamone per rivedere la prodezza che vale la Seconda Stella.

Video highlights di Milan-Inter (1-2) del 22 aprile 2024, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro