VIDEO – Inter, i 10 gol più belli del 2024 (parte 1)

L’Inter ha segnato 107 reti nell’anno solare 2024. Abbiamo selezionato i 10 gol più belli segnati da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e compagni. Qui vedremo i primi cinque.

ANNO DA RECORD – Il 2024 dell’Inter si è concluso con la bella vittoria di Cagliari per 3-0. Ma non serviva attendere così tanto per inserire l’anno appena concluso nell’olimpo della storia nerazzurra. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il 2024 è già iscritto nella storia come l’anno della Seconda Stella. Un anno solare in cui l’armata di Simone Inzaghi sigla 107 gol, quasi equamente distribuiti tra la scorsa stagione (53) e quella in corso (54). E noi abbiamo selezionato i 10 più belli, che vedremo in due momenti separati. Qui di seguito la prima cinquina.

Inter-Udinese 2-0: Kristjan Asllani (2-0)

Partiamo dalla fine con uno dei gol più belli segnati dall’Inter in questo magico 2024. Forse il più bello nella classificazione naturale delle reti, il cosiddetto gol olimpico. E a siglarlo è Kristjan Asllani, che alla fine del primo tempo della sfida con l’Udinese, nell’ottavo di finale di Coppa Italia dello scorso dicembre, sigilla il passaggio del turno dei nerazzurri. Ammiriamo nuovamente la prodezza del 21 nerazzurro in questo video:

Frosinone-Inter 0-5: Tajon Buchanan (0-3)

Tra le marcature nerazzurre più pregevoli di questo 2024, non può mancare una prima assoluta. E parliamo di quella di Tajon Buchanan, il funambolico esterno acquistato a gennaio dal Club Brugge. Che lo scorso 10 maggio, a ventesimo scudetto già abbondantemente vinto, trova il primo – e finora unico – gol in maglia Inter. Un bellissimo destro a giro contro il Frosinone per il momentaneo 3-0 dell’Inter. Che diventa automaticamente anche il primo gol di un giocatore canadese nella storia della Serie A. Qui, al minuto 1:49, si può rivedere la prodezza di TJ:

Lazio-Inter 0-6: Federico Dimarco (0-2)

Torniamo di nuovo nel passato più recente, con una delle partite più belle e al tempo stesso sorprendenti di questo 2024. Lo scorso 16 dicembre l’Inter si presenta a Roma, in casa della Lazio, una delle squadre più in forma di questo primo semestre di Serie A. E torna a casa non solo con 3 punti, non solo con un clean sheet, ma pure con 6 gol all’attivo. In cui ne spiccano due, ma qui intanto ne vediamo uno. Ed è la splendida conclusione al volo di Federico Dimarco sul cross morbido di Denzel Dumfries. Rete che vale il momentaneo 0-2 appena prima dell’intervallo, e che con il senno di poi indirizza irrimediabilmente la gara a favore dell’Inter. Rivediamo il gol del numero 32 qui, a partire dal minuto 2:12:

Inter-Como 2-0: Marcus Thuram (2-0)

Qui ci avviciniamo ancor di più, andando a pescare nella penultima gara del 2024, appena prima di Natale. Una gara che viene chiusa da una splendida bordata di Marcus Thuram. Un gol di adrianesca memoria, che piazza il numero 9 dell’Inter in testa alla classifica dei marcatori. Riammiriamo il raddoppio dell’Inter contro il Como a partire dal minuto 6:25, rivedendo l’intera azione.

Inter-Parma 3-1: Federico Dimarco (1-0)

Chiudiamo questa prima cinquina dei gol più belli dell’Inter nel 2024 con un protagonista già visto in precedenza. Parliamo di Federico Dimarco, e del gol con cui apre le marcature contro il Parma, nella sfida del 6 dicembre. Sull’appoggio dell’eterno Henrikh Mkhitaryan, l’esterno annulla la marcatura avversaria con un colpo di tacco e poi segna con un tocco di destro, non il suo piede preferito (eufemismo). Una prodezza da vedere e rivedere a partire dal minuto 3:02 qui:

