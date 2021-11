VIDEO – Inter Hall of Fame 2021: battute, sketch e ricordi tra Zenga e Berti

Video con “colloquio” speciale tra due leggende nerazzurre, Walter Zenga e Nicola Berti, candidato per entrare nella Inter Hall of Fame 2021.

FILMATO – Video pubblicato dall’Inter sul proprio canale YouTube, in cui sono protagoniste due leggende nerazzurre, Walter Zenga e Nicola Berti. Il primo è entrato nella Hall of Fame del club meneghino del 2018. L’altro invece è tra i 145 candidati per quella del 2021, le cui votazioni sono aperte (vedi articolo). Il filmato con il “colloquio” speciale tra i due campioni “tra battute, sketch e ricordi negli anni in cui hanno giocato insieme“.

Fonte: Inter.it